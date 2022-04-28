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البرازيل تواجه اليابان وديا استعدادا لكأس العالم

الرياضة

البرازيل تواجه اليابان وديا استعدادا لكأس العالم
Legion-Media
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تخوض البرازيل مباراة ودية أمام اليابان في يونيو المقبل، ضمن استعداداتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها في قطر نهاية العام الجاري.

وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، في بيان، أمس الأربعاء، إن المباراة ستقام في السادس من يونيو المقبل في طوكيو.

ومن المقرر أن تلعب البرازيل مباراة ودية أخرى أمام منافستها الأرجنتين في ملبورن، بعد مواجهة اليابان بخمسة أيام.

وستخوض البرازيل مواجهات ضد صربيا، وسويسرا، والكاميرون في المجموعة السابعة لنهائيات كأس العالم التي تبدأ في 21 نوفمبر المقبل بقطر وتستمر حتى الـ18 من ديسمبر.

المصدر: أ ب

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