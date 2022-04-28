مجلس الأمناء يؤيد طعن الاتحاد الروسي ضد قرارات الـ"فيفا" والـ"يويفا"

أيد أعضاء مجلس أمناء الاتحاد الروسي لكرة القدم، موقف الاتحاد بمواصلة العمل فيما يتعلق بالطعن في قرارات الاتحادين الدولي للعبة "فيفا" والأوروبي "يويفا"، في المجال القانوني الدولي.

وفي الـ28 من فبراير الماضي قرر الـ"فيفا" والـ"يويفا" في خطوة غير مسبوقة وتمييزية استبعاد المنتخب الروسي لكرة القدم من تصفيات كأس العالم "قطر 2022" وتعليق مشاركة جميع المنتخبات والفرق الروسية في المسابقات الدولية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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وعقد أمس الأربعاء في موسكو، الاجتماع التاسع لمجلس أمناء الاتحاد الروسي لكرة القدم، برئاسة ليونيد ميخلسون، وحضر الاجتماع مساعد الرئيس الروسي، إيغور ليفيتين، ووزير الرياضة أوليغ ماتيتسين، ورئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم ألكسندر ديوكوف، ومسؤولون بارزون آخرون.

وبعد الاستماع إلى تقرير رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم حول الوضع الحالي لكرة القدم الروسية، أيد أعضاء مجلس الأمناء، بالإجماع موقف مواصلة العمل من حيث استئناف قرارات الـ"فيفا" والـ"يويفا" في المجال القانوني الدولي.

وتم أيضا خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من التدابير لدعم الموضوعات الرياضية، كما تمت الموافقة على مقترحات الاتحاد الروسي لإنشاء مصادر إضافية لتمويل الرياضة.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تقديم تقرير عن ميزانية الاتحاد الروسي لكرة القدم لعام 2022.

وقال مدير التنمية في الاتحاد الروسي لكرة القدم، مكسيم ميتروفانوف، إن الاتحاد نجح في إعادة توازن الميزانية والاحتفاظ بالتمويل الكامل لمشاريع التنمية الرئيسية، بما في ذلك دوري كرة القدم للشباب وكرة القدم بالمدرسة.

يذكر أن مجلس أمناء الاتحاد الروسي لكرة القدم، تأسس في مايو 2018، وتهدف أنشطته إلى تطوير كرة القدم في روسيا، وحماية حقوق ومصالح الاتحاد الروسي فضلا عن المساعدة في جمع أموال إضافية، ومراقبة عمل الاتحاد مع المستثمرين وتفاعله مع السلطات الاتحادية والإقليمية.

المصدر: تاس