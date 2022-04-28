صلاح يكسر نحسه في دوري الأبطال بـ"هدية" لماني

سجل النجم المصري، محمد صلاح، رقما غائبا عنه هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، خلال اللقاء الذي جمع فريقه ليفربول وضيفه فياريال، أمس الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي المسابقة.

وحقق ليفربول الأهم ووضع قدما في المباراة النهائية بفوزه المستحق على فياريال 2-0، وكان صلاح وراء تسجيل المهاجم السنغالي ساديو ماني، للهدف الثاني لـ"الريدز".

وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصاءات، أن صلاح نجح للمرة الأولى هذا الموسم، في صناعة هدف في دوري أبطال أوروبا، بعدما قدم تمريرة حاسمة لماني في لقاء فياريال.

Mohamed Salah's pass to Sadio Mane was his first assist in the #UCL this season.



He was just waiting for the semi-finals. 😅 pic.twitter.com/KtxNsZy3s8 — Squawka (@Squawka) April 27, 2022

وتمكن صلاح هذا الموسم من إحراز 22 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتصدر قائمة الهدافين، كما زار الشباك 8 مرات في دوري الأبطال رفقة "الريدز".

ومن المقرر أن يستضيف فياريال نادي ليفربول في مباراة العودة الثلاثاء المقبل، وسيصعد الفائز من هذه المواجهة للنهائي لمقابلة المتأهل من مباراة الدور نصف النهائي الثاني بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، علما بأن الأخير فاز ذهابا في ملعبه، بنتيجة 4-3.

المصدر: شبكة "سكواكا"