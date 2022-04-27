شاهد.. هدف بعد خطأ "كوميدي قاتل" لحارس إنتر ميلان قد يكلفه اللقب

مني فريق إنتر ميلان بهزيمة مؤثرة أمام مضيفه بولونيا (1-2) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء، والمؤجلة من منافسات الجولة العشرين للدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

تقدم فريق إنتر ميلان بهدف مبكر سجله لاعبه الكرواتي إيفان بيريشيتش في الدقيقة الثالثة من انطلاق صفارة البداية.

CATASTROPHIC! 😲



It's a nightmare for Inter Milan's second choice goalkeeper, Ionuț Radu.



Could that cost them the Serie A title? pic.twitter.com/7NcXOxiMwZ — Football on BT Sport (@btsportfootball) April 27, 2022

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لكن بولونيا رد الصاع صاعين بتسجيله هدفين متتاليين، الأول أحرزه مهاجمه النمساوي ماركو ارناوتوفيتش بحلول الدقيقة 29، ومن ثم اقتنص زميله المهاجم نيكولا سانسوني هدف الفوز في الدقيقة 81، بعد خطأ قاتل ارتكبه الروماني يونوت أندريه رادو حارس مرمى "النيراتزوري".

وأهدر إنتر ميلان نقطتين ثمينتين بعد هذه الهزيمة المفاجئة، وتوقف رصيده عند 72 نقطة، وأخفق في استعادة الصدارة من جاره اللدود ميلان، الذي لديه 74 نقطة، وحصل على فرصة ذهبية للفوز بالـ"سكوديتو".

في المقابل، رفع بولونيا رصيده إلى 42 نقطة، ويشغل المركز الثالث عشر على سلم ترتيب "الكالتشو".

المصدر: RT