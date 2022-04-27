ألابا يوجه رسالة للمشجعين بعد خسارة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

وجه مدافع ريال مدريد، النمساوي دافيد ألابا، رسالة تحفيزية لجماهير الفريق الملكي، عقب المواجهة الأولى أمام مانشستر سيتي، أمس الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال وروبا.

وكتب ألابا عبر حسابه على "تويتر" عقب المباراة في رسالة لجماهير الريال: "أنتم تعلمون، لا يمكننا انتظار المباراة الثانية".

Y’all know: We can't wait for the 2nd leg. pic.twitter.com/bjHKs6gXDb — David Alaba (@David_Alaba) April 26, 2022

وخسر ريال مدريد أمام مضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 3-4، في مباراة لم يتمكن ألابا من إكمالها بسبب الإصابة وتم استبداله بين شوطي اللقاء، وشارك بدلا منه ناتشو فيرنانديز.

وكان ألابا، الذي انضم للريال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من بايرن ميونخ وفرض نفسه بسرعة كواحد من أهم ركائز النادي الملكي هذا الموسم، تعرض قبل مواجهة مانشستر سيتي للإصابة في العضلة المقربة بساقه اليمنى، وحامت الشكوك حول قدرته على اللحاق بلقاء السيتي لكنه تحامل على نفسه وشارك في 45 دقيقة.

ومن المتوقع أن يغيب المدافع الدولي النمساوي، عن مواجهة الريال ضد إسبانيول السبت المقبل، التي قد يتوج فيها "الميرينغي" بلقب الدوري الإسباني في حال فوزه أو تعادله.

ويرجح أن يكون ألابا جاهزا للمشاركة في مباراة الإياب ضد مانشستر سيتي التي ستقام الأربعاء المقبل في مدريد.

المصدر: وكالات