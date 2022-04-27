أعلن الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، تجريد روسيا من استضافة بطولة العالم لهوكي الجليد لعام 2023.

وذكر الاتحاد الدولي في بيان نشره على موقعه أمس: "تم اتخاذ قرار نقل البطولة (من روسيا) في المقام الأول من منطلق الحرص على سلامة جميع اللاعبين المشاركين والمسؤولين وممثلي وسائل الإعلام والمشجعين".

وأضاف: "كما هو الحال مع القرار السابق لمجلس الاتحاد الدولي لهوكي الجليد بإلغاء بطولة العالم للناشئين 2023، التي كانت ستقام في مدينتي أومسك ونوفوسيبيرسك الروسيتين، المجلس أبدى مخاوف كبيرة بشأن سلامة وحرية حركة اللاعبين والمسؤولين في روسيا".

وسيتم اتخاذ القرار بشأن الدولة التي ستستضيف البطولة بدلا عن روسيا في مؤتمر الاتحاد الدولي لهوكي الجليد الذي سيعقد الشهر المقبل في فنلندا.

وكان من المفترض أن تقام بطولة العالم 2023 لهوكي الجليد في سان بطرسبورغ خلال الفترة بين 5 و21 مايو.

وكان الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، قد جرد روسيا مؤخرا أيضا من حق استضافة بطولة العالم للناشئين، التي كانت مقررة العام المقبل، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: sportrbc.ru