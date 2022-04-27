الموعد والتشكيلة المتوقعة لمواجهة ليفربول وفياريال في دوري الأبطال

يستضيف نادي ليفربول على ملعبه "أنفيلد" مساء اليوم الأربعاء، نادي فياريال في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:00 بتوقيت غرينيتش.

وتوقعت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن يفتقد نادي فياريال بسبب الإصابة لخدمات نجمه وهدافه جيرارد مورينو في مباراة الليلة، بينما سيكون ليفربول مكتمل الصفوف.

وبحسب الصحيفة فإن مدرب ليفربول، يورغن كلوب، ونظيره في فياريال أوناي إيمري، سيعتمدان على التشكيلتين التاليتين:

- ليفربول (4-3-3)

في حراسة المرمى: أليسون

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان ديك، أندرو روبرتسون

في خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، تياغو ألكانتارا

في خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، لويس دياز.

- فياريال (4-4-2)

في حراسة المرمى: جيرونيمو رولي

في الدفاع: خوان فويث، راؤول ألبيول، باو توريس، بيرفيس إستوبينان

في الوسط: داني باريخو، فرانسيس كوكلين، إتيان كابوي، جيوفاني لو سيلسو

في الهجوم: صامويل تشوكويز، وأرنوت دانجوما.

المصدر: "ماركا"