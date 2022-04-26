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دي بروين يصعق ريال مدريد بهدف سريع بعد تمريرة متقنة من محرز

الرياضة

دي بروين يصعق ريال مدريد بهدف سريع بعد تمريرة متقنة من محرز
AP Dave Thompson
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تقدم فريق مانشستر سيتي على ضيفه ريال مدريد بهدف مبكر في المباراة التي تجمعهما في هذه اللحظات، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولم يمهل النجم البلجيكي كيفين دي بروين الضيوف إلا دقيقتين فقط قبل أن يزور شباكهم بتسديدة رأسية بعد تمريرة متقنة من زميله الجزائري رياض محرز.

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المصدر: RT 

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