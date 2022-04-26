دي بروين يصعق ريال مدريد بهدف سريع بعد تمريرة متقنة من محرز
AP Dave Thompson
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/swc7
تقدم فريق مانشستر سيتي على ضيفه ريال مدريد بهدف مبكر في المباراة التي تجمعهما في هذه اللحظات، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ولم يمهل النجم البلجيكي كيفين دي بروين الضيوف إلا دقيقتين فقط قبل أن يزور شباكهم بتسديدة رأسية بعد تمريرة متقنة من زميله الجزائري رياض محرز.
#UCL— ليالي الابطال (@benzgoat91) April 26, 2022
دوري ابطال اوروبا | مانشستر سيتي 1 × 0 ريال مدريد | قووووووووووووووووووووووووووووووول دي بروين HD
- via: @MnbrMadrid5pic.twitter.com/xiHs61In1r
المصدر: RT