وزير الشباب والرياضة الجزائري يكشف آخر تطورات إعادة مباراة الجزائر والكاميرون

تحدث وزير الشباب والرياضة الجزائري، عبدالرزاق سبقاق، عن آخر تطورات ملف إعادة مباراة الإياب بين منتخبي الجزائر والكاميرون، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال سبقاق في تصريحات للتلفزيون الجزائري، اليوم الثلاثاء: "نحن ننتظر ردا رسميا من الفيفا، من جهتنا قدمنا كل الدلائل اللازمة لإظهار الظلم الذي تعرض له منتخبنا".

وأضاف: "لقد قمنا باللازم، واستعملنا كل ما هو متاح قانونا لاسترجاع حقنا، ونترقب رد اللجنة المكلفة بدراسة الملف على مستوى الفيفا".

وفشل منتخب الجزائر في التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 عقب الهزيمة على ملعبه، أمام الكاميرون (1-2) في الوقت الإضافي، في إياب المرحلة الفاصلة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر.

وتقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بعد المباراة، بطلب إلى نظيره الاتحاد الدولي "فيفا" وكذلك المحكمة الرياضية الدولية "كاس" من أجل إعادة مباراة الجزائر والكاميرون، بداعي الأخطاء التي ارتكبها الحكم الغامبي باكاري جاساما خلال المواجهة.

يذكر أن قرعة كأس العالم قد أقيمت في قطر مطلع شهر أبريل الجاري، وأسفرت عن وقوع منتخب الكاميرون في المجموعة السابعة، مع منتخبات البرازيل وصربيا وسويسرا.

المصدر: وكالات