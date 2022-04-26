الاتحاد الكاميروني يقدم شكوى ضد بلماضي لدى "الفيفا"

رد الاتحاد الكاميروني لكرة القدم بقوة على التصريحات الأخيرة لمدرب منتخب الجزائر، جمال بلماضي والتي تحدث خلالها عن تعرض منتخبه لـ"ظلم تحكيمي" في مباراته الأخيرة ضد الكاميرون.

وفشل المنتخب الجزائري في التأهل إلى مونديال "قطر 2022" بعد خسارته أمام ضيفه الكاميروني بهدفين لواحد، في إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة للبطولة العالمية، علما بأن منتخب الجزائر فاز ذهابا بهدف دون رد.

وألقى مدرب منتخب الجزائر، خلال تصريح أدلى به للقناة الرسمية للاتحاد الجزائري لكرة القدم، باللوم على الحكم الغامبي بكاري غاساما، الذي قاد مواجهة الجزائر والكاميرون الأخيرة، مؤكدا أنه كان السبب في عدم تأهل الجزائر إلى كأس العالم.

ورد الاتحاد الكاميروني على تصريحات بلماضي، في بيان عبر موقعه الرسمي، أكد فيه أن تصريحات بلماضي، أثارت قلقا كبيرا لدى مسؤولي الاتحاد الكاميروني، لأنها "تضمنت تلميحات قد تثير الشكوك حول نزاهة القادة الكاميرونيين".

وأضاف البيان "بلماضي أشار ضمنيا إلى أن نتيجة المباراة قد تم تشويهها، وترتيبها على حساب الجزائر، من قبل الحكم، بتواطؤ من 2 أو 3 أشخاص".

وواصل "يتحفظ الاتحاد الكاميروني بكامل حقوقه إزاء تصريحات بلماضي، ويعلن اللجوء إلى لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

وختم البيان "كرة القدم لعبة شعبية، ويجب أن توحدنا في الهزيمة كما في الفوز، ولا يجب أن ننسى قيم الرياضة، التي علمتنا أن بعض المباريات يمكن أن تحمل نتائج يصعب قبولها، لكن في جميع الأحوال، يجب أن نحترم قواعد اللعبة وأن نحافظ على تقديرنا للخصم".

المصدر: وكالات