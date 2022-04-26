أول رد من المريخ السوداني على فيديو "اتفاق الأهلي المصري"

رد رئيس المريخ السوداني حازم مصطفى، على نائبه محمد سيد أحمد، الذي صرح بأن المريخ وافق على خوض مبارياته في دوري أبطال إفريقيا في مصر بدلا من السودان بعد حصوله على إغراءات من الأهلي.

وتواجد الأهلي المصري والمريخ في المجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري الأبطال في نسخته الجارية التي ضمت أيضا الهلال السوداني، وصن داونز الجنوب إفريقي.

وزعم محمد سيد أحمد، النائب الأول بمجلس المريخ (جناح حازم مصطفى)، في فيديو منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن إدارة ناديه حصلت على وعد من إدارة الأهلي المصري بالحصول على لاعبين من الفريق الأحمر ونقاط إحدى مباراتي الفريقين في دور المجموعات، مقابل موافقة المريخ على خوض مبارياته في دور المجموعات في ملعب السلام بالقاهرة بدلا من السودان.

قال نائب رئيس المريخ السوداني في فيديو مسرّب : “كان هنالك جدل بشأن الفائدة التي سنجنيها من إستقبال الاهلي في مصر بدل السودان، لكن حقيقة تلقينا وعوداً بأن الأهلي سوف يتغلّب على الهلال السوداني وصن داونز الجنوب أفريقي ذهاباً وإياباً، ويمنحنا نقاط إحدى المباراتين التي سنلعبها معه pic.twitter.com/yGO8HZhtWI — Hamzamabchour (@mabchourhamza11) April 24, 2022

ونفى حازم مصطفى تصريحات نائبة حيث قال في بيان: "طالعتم بكل أسف الفيديو الذي تم تسجيله في اجتماع أسري في بيت كبير ورجل كبير وعظيم بعظمة المريخ الريس ود إلياس، يوم الجمعة الماضي، لنائب رئيس المريخ".

وأضاف: "الأسف على السقطة الأخلاقية وأن يصل بالمستوى بالاختلاف في وجهات النظر الإدارية أيا كان المخطئ داخل المجلس إلى تدمير المريخ بالكذب والكسب الرخيص الذي يضر بسمعة المريخ أولا والإضرار بالعلاقات الاستراتيجية التي بدأناها مع نادي كبير بقيمة الأهلي المصري".

وتقدم حازم مصطفى بالاعتذار لجماهير المريخ، ووضع 3 خيارات أمام نائبه وهي الاعتذار لجمهور المريخ والاعتراف بكذبه أو التقدم بالاستقالة أو الخضوع لمجلس محاسبة حسب اللوائح.

المصدر: وكالات