رئيس فريق في الدوري المغربي للمحترفين يقيل المدرب وينصب نفسه مكانه

أقال نور الدين البيضي، رئيس نادي يوسفية برشيد، المنتمي للدوري المغربي للمحترفين لكرة القدم، مدرب فريقه، المصري محمد فتحي بسبب سوء النتائج، وقام بتنصيب نفسه مكانه.

ونقل موقع "sport.le360" عن مصدر وصفه بـ"المسؤول"، أن البيضي أكد للاعبيه وأعضاء مكتبه المسير أنه سيدرب الفريق خلفا للمدرب المصري المقال من مهامه السبت الماضي بعد الهزيمة ضد حسنية أكادير 0-1 ضمن الأسبوع الـ22 من الدوري المغربي.

وأضاف ذات المصدر، أن البيضي تعهد لمكونات نادي يوسفية برشيد بأنه سيقود الفريق في مباراته المقبلة أمام أولمبيك أسفي وسيعود بنتيجة الفوز التي ستنعش حظوظ فريقه في البقاء في دوري الأضواء وتفادي الهبوط.

ويصارع يوسفية برشيد من أجل ضمان البقاء في دوري المحترفين المغربي، حيث يحتل حاليا المركز الـ14، ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.

المصدر: "sport.le360"