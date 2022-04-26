الإيطالي كيليني يعتزل اللعب دوليا بعد مواجهة الأرجنتين

أعلن المدافع الإيطالي المخضرم، جيورجيو كيليني، أنه سيعتزل اللعب دوليا عقب مواجهة منتخب بلاده ونظيره الأرجنتيني في بطولة كأس أبطال "كونميبول-يويفا"، في يونيو المقبل.

وقال كيليني لمنصة "دازون" عقب فوز فريقه يوفنتوس 2-1 على ساسولو في الدوري الإيطالي، أمس الأحد "إذا سارت الأمور على ما يرام، فسألعب مع إيطاليا ضد الأرجنتين في الأول من يونيو المقبل في ملعب ويمبلي (بلندن)".

وأضاف: "أود أن أودع المنتخب الوطني بذكرى جميلة. ستكون هذه بالتأكيد آخر مباراة لي مع إيطاليا".

ويواجه منتخب إيطاليا، حامل لقب بطولة أمم أوروبا، نظيره الأرجنتيني، الفائز بالنسخة الأخيرة من بطولة كأس كوبا أمريكا، في الأول من يونيو المقبل، في بطولة كأس أبطال "كونميبول-يويفا" المستحدثة.

وستكون مواجهة إيطاليا والأرجنتين هي الأولى في إطار التعاون بين اتحاد قارة أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" ونظيره الأوروبي "يويفا".

وكان كيليني البالغ عمره 37 عاما، لعب أول مباراة له مع المنتخب الإيطالي في 17 نوفمبر 2004، وكان ضمن الفريق الذي توج بكأس أمم أوروبا في العام الماضي.

ويلعب مع يوفنتوس منذ العام 2005، وتوج معه بطلا لإيطاليا تسع مرات، وبكأس إيطاليا في خمس مناسبات، كما وصل أيضا مع الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

ولم يقرر كيليني بعد ما إذا كان سيمدد مسيرته مع الأندية إلى ما بعد الموسم الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا لن تشارك في نسخة بطولة كأس العالم المزمع في قطر نهاية العام الحالي بعد فشها في التأهل.

المصدر: تاس