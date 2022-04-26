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كأس الكونفدرالية.. رد فعل غريب لحارس أورلاندو بعدما سجل هدفا حاسما (فيديو)

الرياضة

كأس الكونفدرالية.. رد فعل غريب لحارس أورلاندو بعدما سجل هدفا حاسما (فيديو)
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خطف حارس مرمي نادي أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، ريتشارد أوفوري، الأضواء خلال اللقاء الذي جمع فريقه ضد ضيفه سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وبعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بفوز أورلاندو بهدف دون رد وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب، لجأ الفريقان لركلات الترجيح لتحديد المتأهل منهما للمربع الذهبي.

وخلال ركلات الحظ، طلب الحارس أوفوري من زملائه، أن يتكفل بتنفيذ الركلة الحاسمة بنفسه، ونجح في تسجليها بكل هدوء ليمنح فريقه بطاقة التأهل.

وكان احتفال أوفوري بتسجيل الركلة الحاسمة غريبا وطريفا في نفس الوقت، حيث قام بقفزتين ومن ثم أدى فاصلا من الرقص قبل أن يتجمع حوله باقي زملائه للاحتفال بالفوز والتأهل.

وسيواجه أورلاندو بيراتس في الدور نصف النهائي نادي أهلي طرابلس الليبي.

المصدر: RT

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