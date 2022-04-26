كأس الكونفدرالية.. رد فعل غريب لحارس أورلاندو بعدما سجل هدفا حاسما (فيديو)

خطف حارس مرمي نادي أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، ريتشارد أوفوري، الأضواء خلال اللقاء الذي جمع فريقه ضد ضيفه سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وبعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بفوز أورلاندو بهدف دون رد وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب، لجأ الفريقان لركلات الترجيح لتحديد المتأهل منهما للمربع الذهبي.

وخلال ركلات الحظ، طلب الحارس أوفوري من زملائه، أن يتكفل بتنفيذ الركلة الحاسمة بنفسه، ونجح في تسجليها بكل هدوء ليمنح فريقه بطاقة التأهل.

🇬🇭 Richard Ofori scored the winning penalty as Orlando Pirates beat Simba SC to reach the Semi Finals of the CAF Confederations Cup#TotalEnergiesCAFCC



The shot stopper also saved a crucial penalty in the shootout

🎥: @Lorenz_KOpic.twitter.com/8Opop2svSL — Owuraku Ampofo (@_owurakuampofo) April 24, 2022

Orlando Pirates knocked out Simba SC to advance to the #CAFConfederationsCup semi-finals, with Richard Ofori scoring the winning penalty.



In the shootouts, the Ghanaian goalkeeper also made a crucial save.



🇬🇭🧤 | #TVAfricaSportspic.twitter.com/tGjEXZCnDr — TV Africa Sports (@tvafricasports) April 25, 2022

وكان احتفال أوفوري بتسجيل الركلة الحاسمة غريبا وطريفا في نفس الوقت، حيث قام بقفزتين ومن ثم أدى فاصلا من الرقص قبل أن يتجمع حوله باقي زملائه للاحتفال بالفوز والتأهل.

وسيواجه أورلاندو بيراتس في الدور نصف النهائي نادي أهلي طرابلس الليبي.

المصدر: RT