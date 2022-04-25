ريال مدريد يحسم أولى صفقاته للموسم المقبل

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية، أن نادي ريال مدريد، حسم صفقته الأولى للموسم المقبل، من الدوري الإنجليزي.

وقال الصحفي الرياضي الشهير في شبكة "سكاي سبورتس"، فابريزيو رومانو، إن ريال مدريد توصل لاتفاق شفهي لضم مدافع نادي تشيلسي، الألماني أنطونيو روديغر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشدد رومانو على أنه "لم يتم توقيع أي عقود بين الريال و روديغر، لكن ريال مدريد يقترب من التعاقد المدافع الألماني مجانا".

وأشار رومانو إلى أن الريال سيوقع عقدا طويل الأمد مع روديغر البالغ عمره 29 عاما.

وكان مدرب نادي تشيلسي، الألماني توماس توخيل، أعلن أمس الأحد، أن مواطنه روديغر، سيرحل عن النادي اللندني مع نهاية عقده هذا الموسم.

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وكان روديغر، انضم لتشيلسي في العام 2017 قادما من روما الإيطالي، وحقق مع النادي اللندني لقب دوري الأبطال، وكأس العالم للأندية حيث لعب دورا محوريا في الانتصارات.

المصدر: "سكاي سبورتس"