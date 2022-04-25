مدرب الأهلي المصري يثير جدلا واسعا بتصرفه في لقاء الرجاء (فيديو)

شهدت نهاية المباراة التي جمعت بين الأهلي المصري والرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، قيام مدرب الفريق المصري، بيتسو موسيماني، بتصرف غريب ومثير للجدل.

وظهر موسيماني في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يوجه لكمة لمدافع الرجاء، إلياس الحداد، بعد نهاية المباراة التي استضافها ملعب "محمد الخامس" في مدينة الدار البيضاء بالتعادل الإيجابي 1-1، ليحجز الأهلي بطاقة التأهل للمربع الذهبي مستفيدا من فوزه ذهابا بهدفين مقابل هدف واحد.

واستنكرت مجموعة من الجماهير "الرجاوية" تصرف موسيماني، وتنتظر أن يقدم فريقها احتجاجا لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل معاقبة المدرب الجنوب إفريقي.

إقرأ المزيد

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي سيواجه في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، نادي وفاق سطيف الجزائري.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي