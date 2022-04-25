دوري أبطال إفريقيا.. "فضيحة رياضية" تهز الأهلي المصري (فيديو)

كشف محمد سيد أحمد، نائب رئيس المريخ السوداني، حازم مصطفى، عن كواليس خوض الفريق مباراته أمام الأهلي المصري في مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، على ملعب السلام في القاهرة.

وكان المريخ السوداني تلقى الخسارة على يد الأهلي المصري ذهابا وإيابا في مجموعات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بعدما خاض كلتا مباراتيه في العاصمة المصرية القاهرة.

وجاء ذلك بعد اتفاق بين حازم مصطفى، رئيس المريخ السوداني، ومحمود الخطيب، رئيس الأهلي المصري، على استضافة ملعب السلام في القاهرة الخاص بالنادي الأهلي جميع تدريبات المريخ ومباريات الفريق في دوري أبطال أفريقيا دون دفع مبالغ مالية نظير تلك الاستضافة.

وانتشر تسريب مصور لنائب رئيس المريخ السوداني، سيد أحمد، أثناء حضوره مائدة إفطار رمضانية، الجمعة الماضي، بمنزل القيادي التاريخي بالمريخ محمد إلياس محجوب، وسط حشد من القيادات التاريخية بالنادي.

قال نائب رئيس المريخ السوداني في فيديو مسرّب : “كان هنالك جدل بشأن الفائدة التي سنجنيها من إستقبال الاهلي في مصر بدل السودان، لكن حقيقة تلقينا وعوداً بأن الأهلي سوف يتغلّب على الهلال السوداني وصن داونز الجنوب أفريقي ذهاباً وإياباً، ويمنحنا نقاط إحدى المباراتين التي سنلعبها معه pic.twitter.com/yGO8HZhtWI — Hamzamabchour (@mabchourhamza11) April 24, 2022

وقال نائب رئيس المريخ السوداني في الفيديو المسرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "كان هنالك جدل بشأن الفائدة التي سنجنيها من استقبال فريقنا للأهلي في مصر بدل السودان (في مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في الموسم الجاري)، لكننا تلقينا وعودا بأن الأهلي سيتغلب على الهلال السوداني وصن داونز الجنوب إفريقي ذهابا وإيابا، ويمنحنا نقاط إحدى المباراتين التي سنلعبها معه في القاهرة، إضافة إلى تقديم الأهلي هدية للمريخ عبارة عن اثنين من اللاعبين المحترفين واستضافة مجانية في حال الموافقة على اللعب في مصر، ووافقنا بسبب تلك المغريات".

وأضاف محمد سيد أحمد: "عندما جاء موعد الانتقالات لم تتحقق تلك الوعود، وبعد هزيمتنا الأولى من الأهلي دخلت في جدال مع رئيس نادي المريخ حازم مصطفى في ملعب المباراة، بأن تلك الوعود التي قدمها لنا الأهلي لم يحدث منها شيء".

واستكمل: "اتخذنا بعد ذلك قرارا أجمع عليه الغالبية العظمى من مجلس الإدارة بأن نلعب مباراة الإياب أمام الأهلي في السودان، لكن البعض عارض ذلك بأن هذا القرار سيدخل الرئيس حازم مصطفى في إحراج مع إدارة الأهلي المصري، وكان رأيي بأن مباراتنا أمام الأهلي في حال تم نقلها إلى السودان احتمال فوز المريخ فيها وارد، وإذا لعبنا في مصر سنخسر المواجهة، لأن الصراع أصبح الآن على التأهل بين المريخ والأهلي، والمتأهل سيجني مليون دولار".

واستكمل: "بعد ذلك، اتصلنا برئيس الهلال السوداني هشام السوباط، لمعرفة موقفه من السماح للمريخ باللعب في استاد الهلال، ورد بأنه عند وعده".

واسترسل محمد سيد أحمد: "بعد ذلك خاطبنا الاتحاد لإفريقي لكرة القدم (كاف)، لتأكيد خوض المباراة بالسودان، ولم نكن نعلم أن مهند كمال من المكتب التنفيذي للمريخ، كان قد أرسل خطابا للكاف أيضا يؤكد خوض المباراة بالقاهرة".

يذكر أن الأهلي تمكن من بلوغ الدور ربع النهائي لدوري الأبطال بعد حلوله وصيفا لصن داونز في المجموعة الأولى، بينما ودع المريخ المسابقة مبكرا باحتلاله المركز الرابع الأخير في المجموعة.

ونجح الأهلي بعد ذلك في التأهل الدور نصف النهائي بعد تجاوزه عقبة الرجاء المغربي في دور الثمانية، وسيلعب مع وفاق سطيف الجزائري من أجل بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

المصدر: وكالات