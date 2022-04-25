نهضة بركان يهزم المصري ويصعد لنصف نهائي كأس الكونفدرالية (فيديو)

تأهل نهضة بركان المغربي لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد فوزه على المصري (1-0)، أمس الأحد، في إياب الدور ربع النهائي.

وأحرز يوسف الفحلي، هدف نهضة بركان من ضربة جزاء في الدقيقة السابعة، ليحجز الفريق المغربي مقعده في المربع الذهبي رغم خسارته ذهابا في مصر بنتيجة 1-2.

📹 ملخص المباراة:



عقب لقاء ملئ بالمتعة، نهضة بركان يُقصى المصري من كأس الكونفدرالية ويصعد لنصف نهائي البطولة. 🔥#TotalEnergiesCAFCC | #RSBMSC | @Football2Getherpic.twitter.com/hyF3tCN5Nu — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 25, 2022

وضرب نهضة بركان موعدا في الدور نصف النهائي مع نادي مازيمبي من جمهورية الكونغو، المتأهل على حساب بيراميدز المصري، بفوزه عليه بنتيجة 2-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

المصدر: RT