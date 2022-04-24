ميلان يستعيد الصدارة من جاره إنتر بهدف قاتل في شباك لاتسيو (فيديو)
قلب ميلان تأخره بهدف أمام مضيفه لاتسيو إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".
وافتتح لاتسيو باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة الرابعة عن طريق نجمه شيرو إيموبيلي.
وبعد 5 دقائق على بداية شوط المباراة الثاني عادل ميلان النتيجة عن طريق الفرنسي أوليفيه جيرو.
الدوري الايطالي : لاتسيو 1 - 2 ميلان | هدف تونالي— دوري ابطال اسيا 2022 (@allhm_4) April 24, 2022
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وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع سجل ساندرو تونالي هدف الفوز الثمين لميلان، ليخطف "الروسونيري" نقاط المباراة الثلاث ويرفع رصيده إلى 74 نقطة استعاد بها الصدارة من جاره إنتر (72 نقطة) الذي لديه مباراة مؤجلة.
تونالي يحسم الأمور لميلان في الدقائق الأخيرة 🔥🔴⚫️#لاتسيو_ميلان 1⃣➖2⃣#الدوري_الإيطالي 💎 #الكالتشيوpic.twitter.com/lR1IAEq6i1— الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) April 24, 2022
وكان إنتر ميلان قد صعد إلى صدارة الترتيب مؤقتا بفوزه أمس السبت على ضيفه روما بنتيجة 3-1 في الجولة ذاتها.
في المقابل، توقف رصيد لاتسيو عند 56 نقطة في المركز السابع على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".
المصدر: RT