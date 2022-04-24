محمد صلاح يواصل التألق وتوزيع الهدايا في "البريميرليغ" (فيديو)

واصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول تألقه مع فريقه خلال مواجهة إيفرتون في "ديربي الميرسيسايد" اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وصنع صلاح الهدف الأول لزميله أندي روبيرتسون في المباراة التي حسمها "الريدز" بهدفين نظيفين.

وأصبح "الفرعون" المصري الأكثر صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 13 هدفا، بالإضافة لتصدره قائمة الهدافين برصيد 22 هدفا، ليساهم بشكل مباشر في 35 هدفا لفريقه في الدوري هذا الموسم حتى الآن.

With his assist for Robertson’s goal, Mo Salah is now the outright leader in the Premier League for goals (22) and assists (13).



Best in the league by an absolute mile. 👑 pic.twitter.com/cvhx8N0tee — LFC Stats (@LFCData) April 24, 2022

كما ذكرت شبكة "سكواوكا" العالمية لإحصائيات كرة القدم، أن صلاح يعتبر الأكثر صناعة للأهداف بقميص ليفربول في "البريميرليغ" منذ انضمامه لصفوف "الريدز"، حيث صنع لزملائه 46 هدفا، متقدما على كل من الثنائي ألكسندر أرنولد وأندي روبرتسون بفارق هدف.

وأضافت الشبكة أن صلاح سجل 117 هدفا بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه إلى الفريق قادما من روما الإيطالي صيف عام 2017.

Most Premier League assists for Liverpool since Mohamed Salah made his debut for the club:



◉ 46 - Mohamed Salah

◎ 45 - Trent Alexander-Arnold

◎ 45 - Andy Robertson



And he's also scored 117 goals. 🤪 pic.twitter.com/UrhJ5p77XY — Squawka (@Squawka) April 24, 2022

المصدر: RT