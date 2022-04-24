ليفربول يحسم "ديربي الميرسيسايد" بثنائية ويواصل الضغط على مانشستر سيتي (فيديو)
تغلب ليفربول على ضيفه إيفرتون بهدفين نظيفين في "ديربي الميرسيسايد" الذي جمعهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".
وسجل ثنائية "الريدز" أندرو روبيرتسون والبلجيكي ديفوك أوريغي في الدقيقتين 62 و85 على الترتيب.
🔴 Derby day decided 🔴#LIVEVEpic.twitter.com/9ZdTVx3VSn— Premier League (@premierleague) April 24, 2022
وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده في المركز الثاني إلى 79 نقطة مقلصا الفارق إلى نقطة واحدة مع المتصدر مانشستر سيتي صاحب الـ80 نقطة.
#LIVEVE#PremierLeague— عبدالرحمن هنا (@IbUxRv1) April 24, 2022
ليفربول 0-0 ايفرتون | قققوولللل لليفربول
- @ibuxrvpic.twitter.com/MhkPJr3bUd
الدوري الأنجليزي | ليفربول 2× 0 ايفرتون | قووووووووووووووووووووووووول اوريجي 🔥HD— كارتر قول (@Carter68837404) April 24, 2022
Via:@CARTER7ii#ليفربول_ايفرتونpic.twitter.com/bytz3SKjfy
في المقابل، تجمد رصيد إيفرتون عند 29 نقطة في المركز الـ18 على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".
المصدر: RT