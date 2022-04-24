 
مباشر

ليفربول يحسم "ديربي الميرسيسايد" بثنائية ويواصل الضغط على مانشستر سيتي (فيديو)

الرياضة

ليفربول يحسم
AP Jon Super
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/svo3

تغلب ليفربول على ضيفه إيفرتون بهدفين نظيفين في "ديربي الميرسيسايد" الذي جمعهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وسجل ثنائية "الريدز" أندرو روبيرتسون والبلجيكي ديفوك أوريغي في الدقيقتين 62 و85 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده في المركز الثاني إلى 79 نقطة مقلصا الفارق إلى نقطة واحدة مع المتصدر مانشستر سيتي صاحب الـ80 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد إيفرتون عند 29 نقطة في المركز الـ18 على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا