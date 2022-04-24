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كأس الكونفدرالية.. جماهير مازيمبي تقتحم الملعب وتحاول الاعتداء على لاعبي بيراميدز (فيديو)

الرياضة

كأس الكونفدرالية.. جماهير مازيمبي تقتحم الملعب وتحاول الاعتداء على لاعبي بيراميدز (فيديو)
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اقتحمت جماهير مازيمبي الكونغولي أرضية الملعب عقب فوز فريقها على ضيفه بيراميدز المصري بهدفين نظيفين اليوم الأحد، في إياب الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وبعد اطلاق الحكم البوتسواني جوشوا بوندو صافرة نهاية المباراة اقتحمت جماهير مازيمبي المتواجدة على المدرجات أرضية الملعب في محاولة للاعتداء على لاعبي بيراميدز.

وشهدت الدقائق الأخيرة من عمر المباراة أحداثا مؤسفة من جانب جماهير مازيمبي، حيث اشتبك مشجعو الفريق الكونغولي مع لاعبي بيراميدز أثناء تنفيذ رمية تماس، بعدما ألقى المشجعون زجاجات فارغة تجاه عبد الله السعيد قائد الفريق المصري.

وطالب لاعبو بيراميدز الحكم بتوفير الحماية لهم، لكنه طالب باستئناف اللعب ليشتبك بعض اللاعبين مع الجماهير، وردوا الزجاجات تجاه المدرجات.

كما دخل رمضان صبحي نجم بيراميدز في مشادة كلامية حادة مع الحكم قبل نهاية اللقاء.

وشهدت المباراة اعتراضات كثيرة من لاعبي بيراميدز على قرارات الحكم.

وودع فريق بيراميدز البطولة بعد خسارته بمجموع المباراتين بنتيجة 2-0، عقب نهاية مباراة الذهاب في القاهرة بالتعادل السلبي.

في المقابل، حجز مازيمبي تذكرة المربع الذهبي الأولى في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

المصدر: وكالات

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