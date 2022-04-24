كأس الكونفدرالية.. جماهير مازيمبي تقتحم الملعب وتحاول الاعتداء على لاعبي بيراميدز (فيديو)

اقتحمت جماهير مازيمبي الكونغولي أرضية الملعب عقب فوز فريقها على ضيفه بيراميدز المصري بهدفين نظيفين اليوم الأحد، في إياب الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وبعد اطلاق الحكم البوتسواني جوشوا بوندو صافرة نهاية المباراة اقتحمت جماهير مازيمبي المتواجدة على المدرجات أرضية الملعب في محاولة للاعتداء على لاعبي بيراميدز.

وشهدت الدقائق الأخيرة من عمر المباراة أحداثا مؤسفة من جانب جماهير مازيمبي، حيث اشتبك مشجعو الفريق الكونغولي مع لاعبي بيراميدز أثناء تنفيذ رمية تماس، بعدما ألقى المشجعون زجاجات فارغة تجاه عبد الله السعيد قائد الفريق المصري.

جماهير مازيمبي تقتحم ملعب المباراة وتحاول الاعتداء على لاعبي بيراميدز pic.twitter.com/57rekev5o6 — Yallakora (@Yallakoranow) April 24, 2022

وطالب لاعبو بيراميدز الحكم بتوفير الحماية لهم، لكنه طالب باستئناف اللعب ليشتبك بعض اللاعبين مع الجماهير، وردوا الزجاجات تجاه المدرجات.

كما دخل رمضان صبحي نجم بيراميدز في مشادة كلامية حادة مع الحكم قبل نهاية اللقاء.

مشادة رمضان صبحي مع جماهير مازيمبي و حكم اللقاء #بيراميدز_مازيمبي

pic.twitter.com/LIiYytzUbK — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) April 24, 2022

وشهدت المباراة اعتراضات كثيرة من لاعبي بيراميدز على قرارات الحكم.

وودع فريق بيراميدز البطولة بعد خسارته بمجموع المباراتين بنتيجة 2-0، عقب نهاية مباراة الذهاب في القاهرة بالتعادل السلبي.

في المقابل، حجز مازيمبي تذكرة المربع الذهبي الأولى في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

🌟 @TPMazembe 🌟



🇨🇩 مازيمبي يتأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية للمرة الأولى منذ موسم 2017. 👏#TotalEnergiesCAFCCpic.twitter.com/itkMSulJPU — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 24, 2022

المصدر: وكالات