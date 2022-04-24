اسطنبول.. الروسية بوتابوفا تتوج بباكورة ألقابها (فيديو)

توجت الروسية أناستاسيا بوتابوفا بلقب بطولة اسطنبول التركية لكرة المضرب بعد فوزها في المباراة النهائية اليوم الأحد على مواطنتها فيرونيكا كوديرميتوفا بمجموعتين نظيفتين.

وتمكنت بوتابوفا من حسم النهائي لمصلحتها بسهولة بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-3 و6-1، خلال ساعة واحدة و23 دقيقة.

One to remember 💜@nastiaapotapova picks up her FIRST career title with a 6-3, 6-1 win over Kudermetova! 🏆#TennisChampIstanbulpic.twitter.com/QYBEE6F7zd — wta (@WTA) April 24, 2022

وهذا اللقب هو الأول بفئة فردي السيدات لنجمة التنس الروسية الواعدة بوتابوفا البالغة 21 عاما.

المصدر: rsport.ria.ru