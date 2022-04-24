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اسطنبول.. الروسية بوتابوفا تتوج بباكورة ألقابها (فيديو)

الرياضة

اسطنبول.. الروسية بوتابوفا تتوج بباكورة ألقابها (فيديو)
Globallookpress Maksim Konstantinov
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توجت الروسية أناستاسيا بوتابوفا بلقب بطولة اسطنبول التركية لكرة المضرب بعد فوزها في المباراة النهائية اليوم الأحد على مواطنتها فيرونيكا كوديرميتوفا بمجموعتين نظيفتين.

وتمكنت بوتابوفا من حسم النهائي لمصلحتها بسهولة بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-3 و6-1، خلال ساعة واحدة و23 دقيقة.

وهذا اللقب هو الأول بفئة فردي السيدات لنجمة التنس الروسية الواعدة بوتابوفا البالغة 21 عاما.

المصدر: rsport.ria.ru

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