دروغبا يخسر انتخابات رئاسة اتحاد كرة القدم في ساحل العاج

فشل ديديه دروغبا أسطورة كرة القدم في ساحل العاج في مسعاه للوصول إلى منصب رئيس اتحاد الكرة في بلاده، وذلك عقب خروجه من الجولة الأولى للتصويت.

وخرج دروغبا من سباق رئاسة الاتحاد من الجولة الأولى بعد أن جمع 21 صوتا فقط، فيما تأهل إلى الجولة الثانية والنهائية من التصويت كل من ياسين إدريس ديالو (59 صوتا) وسوري دياباتي (50 صوتا).

وفي وقت لاحق أعلن اتحاد كرة القدم في ساحل العاج فوز ياسين إدريس ديالو في انتخابات رئاسة الاتحاد، وذلك بعد تغلبه على منافسه سوري دياباتي بحصوله على 63 صوتا مقابل 61 في الجولة الثانية.

Didier Drogba has been eliminated from the Presidential election of the Ivorian Football Federation, after losing out in the first round of voting.



Yacine Diallo and Sory Diabate will proceed to the second round.



131 total votes



59 votes: Yacine

50 votes: Sory

21 votes: Drogba pic.twitter.com/tFIgNL4xS0 — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) April 23, 2022

يذكر أن دروغبا البالغ 44 عاما اعتزل كرة القدم عام 2018 بعد أن صال وجال في العديد من الدوريات العالمية، وكانت أبرز تجاربه مع تشيلسي الإنجليزي الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2012، ولقب "البريميرليغ" 4 مرات.

واختير دروغبا أفضل لاعب في القارة السمراء مرتين عامي 2006 و2009.

المصدر: fifciv.com