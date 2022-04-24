نيمار يستفز جماهير سان جيرمان بعد الصافرات

استفز النجم البرازيلي نيمار جناح نادي باريس سان جيرمان جماهير النادي الفرنسي، وذلك في تصريحاته عقب انتهاء مباراة لانس أمس السبت ضمن منافسات الجولة الـ34 من "الليغ 1".

وقال نيمار، في تصريح مع شبكة "ESPN" موجها بعض الكلمات تجاه جماهير الفريق الغاضبة بشكل قد يثير من حفيظتهم أكثر: "صافرات مشجعي سان جيرمان ضدي؟ سيتعبون من الصفير.. لأنه لا تزال لدي ثلاث سنوات متبقية في عقدي هنا".

Neymar told PSG fans to pace themselves 😬 pic.twitter.com/3UYkaZlyV4 — GOAL (@goal) April 24, 2022

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وكان ألتراس سان جيرمان غادر ملعب حديقة الأمراء، أمس السبت، قبل 15 دقيقة من نهاية مباراة لانس، وذلك للتعبير عن غضبهم مما حدث من الإخفاق الأوروبي أمام ريال مدريد في بطولة الأبطال، بعد الخروج من دور الستة عشر في سانتياغو برنابيو.

وتوج سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخه بعد تعادله مع ضيفه لانس 1-1، ويعد هذا اللقب، الوحيد الذي حققه الفريق الفرنسي هذا الموسم، بعد الإقصاء من نيس في ثمن نهائي كأس فرنسا وخسارة نهائي كأس السوبر بهدف نظيف أمام ليل، إلى جانب الإقصاء المدوي من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن عقد نيمار مع سان جيرمان ينتهي في صيف 2025، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

المصدر: "وكالات"