 
مباشر

صلاح يبحث عن رقم تاريخي الليلة في ديربي ميرسيسايد

الرياضة

صلاح يبحث عن رقم تاريخي الليلة في ديربي ميرسيسايد
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/svkp

يبحث المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، عن رقم تاريخي عندما يواجه إيفرتون، اليوم الأحد، في ديربي ميرسيسايد، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الحساب الرسمي للبريميرليغ، على "تويتر": "يسعى صلاح إلى أن يصبح أول لاعب من ليفربول يحرز هدفين أو أكثر مرتين في ديربي ميرسيسايد خلال موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز".

إقرأ المزيد
محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده: الأمر لا يتعلق بالمال..وأتمنى الاستمرار في ليفربول
محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده: الأمر لا يتعلق بالمال..وأتمنى الاستمرار في ليفربول

وأحرز صلاح ثنائية في مباراة الدور الأول بالبريميرليغ أمام إيفرتون، والتي حسمها الريدز لصالحه بنتيجة 4-1.

ويسعى ليفربول بقوة لتحقيق الفوز اليوم، من أجل مواصلة مطاردته لمانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل الريدز وصافة جدول ترتيب البريميرليغ بـ76 نقطة من 32 مباراة، خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق 4 نقاط، والذي لعب 33 مواجهة.

المصدر: "وكالات"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا