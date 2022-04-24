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منتخب كرة القدم النسائي الأفغاني يلعب أولى مبارياته بأستراليا

الرياضة

منتخب كرة القدم النسائي الأفغاني يلعب أولى مبارياته بأستراليا
Legion-Media
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لعب منتخب كرة القدم النسائي الأفغاني أولى مبارياته منذ إجلائه من الدولة التي تقودها حركة طالبان العام الماضي، بمساعدة فريق ملبورن فيكتوري الذي يلعب في الدوري الأسترالي.

تعادل فريق ملبورن فيكتوري النسائي مع الفريق الأفغاني بنتيجة 0-0 في مباراة افتتاحية أقيمت الأحد ضمن مسابقة فيكتوريا لكبار السيدات، بعد أشهر فقط من إنقاذ 30 من اللاعبات والمدربين كجزء من عملية إجلاء أجرتها الحكومة الأسترالية حينما استعادت طالبان السيطرة على أفغانستان بعد 20 عاما، ما عرض الرياضة النسائية في البلاد مرة أخرى للخطر.

وتأسس المنتخب الأفغاني للسيدات عام 2007، ولعب أول مباراة دولية رسمية له عام 2010 ضد نيبال، وفاز بأول مباراة له على قطر 2-0 عام 2012.

وأدى صعود حركة طالبان وما تلاه من هروب للاعبات إلى انسحاب الفريق من مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا للسيدات التي أقيمت بالهند في فبراير الماضي.

المصدر: "أ ب"

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