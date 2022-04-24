 
مباشر

الوداد المغربي يخطف بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا (فيديو)

الرياضة

الوداد المغربي يخطف بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/svjg

ضمن الوداد المغربي تأهله إلى الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا بعد التعادل السلبي مع ضيفه شباب بلوزداد الجزائري على ملعب الملك محمد الخامس بالدار البيضاء في إياب دور الثمانية.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق المغربي على شباب بلوزداد (1-0) في عقر داره.

إقرأ المزيد
بعد تخطي الرجاء.. موسيماني مع الأهلي يكرس العقدة المغربية
بعد تخطي الرجاء.. موسيماني مع الأهلي يكرس العقدة المغربية
إقرأ المزيد
تعرف على موعد مواجهات دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا
تعرف على موعد مواجهات دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ويلتقي الوداد بطل المغرب في الدور قبل النهائي، بيترو أتلتيكو الأنغولي الذي تأهل بالتعادل مع مضيفه صن داونز الجنوب إفريقي (1-1)، حيث كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز بيترو أتلتيكو (2-1).

أما المواجهة الثانية في الدور قبل النهائي، فستجمع الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري.

المصدر:RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا