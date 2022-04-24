الوداد المغربي يخطف بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا (فيديو)

ضمن الوداد المغربي تأهله إلى الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا بعد التعادل السلبي مع ضيفه شباب بلوزداد الجزائري على ملعب الملك محمد الخامس بالدار البيضاء في إياب دور الثمانية.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق المغربي على شباب بلوزداد (1-0) في عقر داره.

📹 ملخص المباراة:



التعادل السلبي يحسم مواجهة الوداد وشباب بلوزداد في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا. 🤝#TotalEnergiesCAFCL | #WACCRB | @Football2Getherpic.twitter.com/JpYCUnR510 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 24, 2022

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ويلتقي الوداد بطل المغرب في الدور قبل النهائي، بيترو أتلتيكو الأنغولي الذي تأهل بالتعادل مع مضيفه صن داونز الجنوب إفريقي (1-1)، حيث كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز بيترو أتلتيكو (2-1).



أما المواجهة الثانية في الدور قبل النهائي، فستجمع الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري.

المصدر:RT