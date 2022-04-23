"بيغ رامي" يتعرض لموقف محرج خلال مشاركته في برنامج "رامز موفي ستار"

تعرض بطل كمال الأجسام المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيغ رامي" والحاصل على بطولة "مستر أولمبيا" لموقف محرج، خلال تصوير حلقة من برنامج "رامز موفي ستار".

وأثناء ارتداء "بيغ رامي" لأزياء التصوير الخاصة تمزق البنطلون الخاص به نتيجة البنية العضلية الضخمة التي يتمتع بها البطل المصري.

البنطلون اتقطع.. بيج رامى يقع في موقف محرج في رامز موفي ستار#صدى_البلد#البلدhttps://t.co/T9wIDJ0DaV — صدى البلد 🇪🇬 (@ElBaladOfficial) April 23, 2022

وعلق رامز جلال الذي يقدم البرنامج على وصول "بيغ رامي" لموقع التصوير قائلا:" أنا شايف إننا نلغي الحلقة وأروح بكرامتي".

وتابع رامز قائلا:" دا عنده سنم جمل في كتافه، هو دا حقيقي ولا جرافيك، الكل مذهول منه".

المصدر: elbalad.news