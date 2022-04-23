إنتر ميلان ينقض على صدارة "الكالتشيو" بثلاثية في شباك روما (فيديو)
حقق إنتر ميلان فوزا ثمينا وعريضا على ضيفه روما بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتناوب على تسجيل ثلاثية أصحاب الأرض كل من الهولندي دينزيل دومفريس والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقائق 30 و40 و52 على الترتيب، فيما سجل هدف روما الوحيد الأرميني هينريك مخيتيريان في الدقيقة الـ85 من عمر اللقاء.
هدف انتر ميلان الاول دومفريس .— أهداف الكرة العالمية (@TV7SPORT1) April 23, 2022
ضد روما #TV7SP
pic.twitter.com/cWURLffjbY
#الدوري_الايطالي الجوله ال 34 :-— كارتر قول 🎥 (@AAA7i7) April 23, 2022
#انتر_ميلان 2 × 0 #روما | قوووووووول بروزفيتش ⚽️🎥
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الدوري. الايطالي. الجوله ال 34 :-— 🗯سلطــ النفيعي ـــا ن ✪ (@gggg_x7) April 23, 2022
#انتر_ميلان 3 × 0 #روما |قووول لاوتارو pic.twitter.com/Ii5jqTXKsE
وبهذا الفوز، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 72 نقطة لينتزع الصدارة "مؤقتا" من جاره ميلان (71 نقطة) الذي يحل ضيفا غدا الأحد على لاتسيو في الجولة ذاتها.
بثـلاثـيـة ⚽⚽⚽— الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) April 23, 2022
النيراتزوري ينتصر في قمة الجولة الـ 34 ويعتلي قمة الترتيب ⚫🔵🔝#إنتر_روما 3⃣➖1⃣#الدوري_الإيطالي 💎 #الكالتشيوpic.twitter.com/oBtfzT1P4G
في المقابل، توقف رصيد روما عند 58 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".
المصدر: RT