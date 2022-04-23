"سوبر هاتريك" خيسوس يقود مانشستر سيتي لفوز كاسح على واتفورد (فيديو)

أمطر مانشستر سيتي شباك ضيفه واتفورد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتألق البرازيلي غابرييل خيسوس نجم مانشستر سيتي بتسجيله أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق 4 و23 و49 و53، كما تكفل بصناعة الهدف الخامس لزميله الإسباني رودريغو هيرنانديز في الدقيقة الـ34.

الدوري الانجليزي : مانشستر سيتي 2 - 0 واتفورد | هدف جيسوس



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pic.twitter.com/LzTFdlcFOX — دوري ابطال اسيا 2022 (@allhm_4) April 23, 2022

وسجل هدف الضيوف اليتيم الإيفواري حسن كامارا في الدقيقة الـ28 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز العريض، رفع مانشستر سيتي رصيده في الصدارة إلى 80 نقطة موسعا الفارق إلى 4 نقاط مع أقرب مطارديه ليفربول الذي يستضيف إيفرتون غدا الأحد في الجولة ذاتها.

FULL-TIME Man City 5-1 Watford



Gabriel Jesus scores four as the hosts extend their lead at the top of the #PL#MCIWATpic.twitter.com/DwgsGPkHUw — Premier League (@premierleague) April 23, 2022

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في المقابل، توقف رصيد واتفورد عند 22 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: RT