رونالدو يواصل كتابة التاريخ بتسجيله هدفه المئوي في الدوري الإنجليزي (فيديو)

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد هدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز في المباراة التي خسرها فريقه أمام مضيفه أرسنال 3-1 ضمن الجولة الـ34 من البريميرليغ.

وحسب شبكة "سكواوكا" العالمية لإحصاءات كرة القدم، أصبح رونالدو أول لاعب يسجل 100 هدف على الأقل في كل من الدوري الإسباني "الليغا"، بواقع: 311 هدفا، والدوري الإنجليزي "البريميرليغ"، بواقع: 100 هدف، ودوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليغ"، بواقع: 140 هدفا، بالإضافة لتسجيله 115 هدفا مع المنتخب البرتغالي.

Cristiano Ronaldo is the only player to score 100+ goals in each of the following competitions:



◎ LaLiga (311)

◉ Premier League

◎ Champions League (140)



And he's got 115 for Portugal as well. 💯 pic.twitter.com/6zlrNC7HAW — Squawka (@Squawka) April 23, 2022

وبات رونالدو رابع لاعب في تاريخ "الشياطين الحمر" يسجل 100 هدف على الأقل بعد كل من واين روني (183) وريان غيغز (109) وباول سكولز (107).

Cristiano Ronaldo is the fourth player to score 100+ Premier League goals for Man Utd:



◎ 183 - Wayne Rooney

◎ 109 - Ryan Giggs

◎ 107 - Paul Scholes

◉ 100 - Cristiano Ronaldo



19 years in the making. ⏮ pic.twitter.com/zYjogsamGp — Squawka (@Squawka) April 23, 2022

Cristiano Ronaldo is the first player in history to score 100+ goals in both LaLiga and the Premier League:



🇪🇸 292 games, 311 goals

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 223 games, 100 goals



Another record for the 🐐 pic.twitter.com/CvbN5uXWuH — William Hill (@WilliamHill) April 23, 2022

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يذكر أن المباراة أقيمت اليوم السبت على ملعب "الإمارات" ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: RT