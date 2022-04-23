رونالدو يواصل كتابة التاريخ بتسجيله هدفه المئوي في الدوري الإنجليزي (فيديو)
سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد هدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز في المباراة التي خسرها فريقه أمام مضيفه أرسنال 3-1 ضمن الجولة الـ34 من البريميرليغ.
وحسب شبكة "سكواوكا" العالمية لإحصاءات كرة القدم، أصبح رونالدو أول لاعب يسجل 100 هدف على الأقل في كل من الدوري الإسباني "الليغا"، بواقع: 311 هدفا، والدوري الإنجليزي "البريميرليغ"، بواقع: 100 هدف، ودوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليغ"، بواقع: 140 هدفا، بالإضافة لتسجيله 115 هدفا مع المنتخب البرتغالي.
Cristiano Ronaldo is the only player to score 100+ goals in each of the following competitions:— Squawka (@Squawka) April 23, 2022
◎ LaLiga (311)
◉ Premier League
◎ Champions League (140)
And he's got 115 for Portugal as well. 💯 pic.twitter.com/6zlrNC7HAW
وبات رونالدو رابع لاعب في تاريخ "الشياطين الحمر" يسجل 100 هدف على الأقل بعد كل من واين روني (183) وريان غيغز (109) وباول سكولز (107).
Cristiano Ronaldo is the fourth player to score 100+ Premier League goals for Man Utd:— Squawka (@Squawka) April 23, 2022
◎ 183 - Wayne Rooney
◎ 109 - Ryan Giggs
◎ 107 - Paul Scholes
◉ 100 - Cristiano Ronaldo
19 years in the making. ⏮ pic.twitter.com/zYjogsamGp
Cristiano Ronaldo is the first player in history to score 100+ goals in both LaLiga and the Premier League:— William Hill (@WilliamHill) April 23, 2022
🇪🇸 292 games, 311 goals
🏴 223 games, 100 goals
Another record for the 🐐 pic.twitter.com/CvbN5uXWuH
الهدف الاول لمانشستر يونايتد عن طريق كريستيانو رونالدو د33🎯#كريستيانو_رونالدو#مانشستر_يونايتد_ارسنال#مانشستر_يونايتدpic.twitter.com/WocqtfqEbk— FB🇧🇷 (@fbcr77) April 23, 2022
يذكر أن المباراة أقيمت اليوم السبت على ملعب "الإمارات" ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
المصدر: RT