 
مباشر

المصري علي زين يقود برشلونة للتتويج بطلا للدوري الإسباني لكرة اليد (فيديو)

الرياضة

المصري علي زين يقود برشلونة للتتويج بطلا للدوري الإسباني لكرة اليد (فيديو)
FCBhandbol/twitter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sveo

نجح فريق برشلونة لكرة اليد الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري علي زين في التتويج بلقب الدوري الإسباني بفوزه اليوم السبت على مضيفه أنايتاسونا 35-34 ضمن الجولة الـ25 من المسابقة.

وضمن برشلونة لقب بطل الدوري الإسباني لكرة اليد هذا الموسم قبل 5 جولات على نهاية المسابقة.

وبهذا التتويج يكون برشلونة قد جمع هذا الموسم بين ثنائية الدوري والكأس بعد تتويجه بطلا لكأس ملك إسبانيا لكرة اليد في الـ28 من مارس الماضي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا