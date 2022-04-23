المصري علي زين يقود برشلونة للتتويج بطلا للدوري الإسباني لكرة اليد (فيديو)
نجح فريق برشلونة لكرة اليد الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري علي زين في التتويج بلقب الدوري الإسباني بفوزه اليوم السبت على مضيفه أنايتاسونا 35-34 ضمن الجولة الـ25 من المسابقة.
وضمن برشلونة لقب بطل الدوري الإسباني لكرة اليد هذا الموسم قبل 5 جولات على نهاية المسابقة.
🏆🏆 CAMPIOOOOONS! VICTÒRIA A PAMPLONA I CAMPIOOOONS DE LLIGA!— Barça Handbol (@FCBhandbol) April 23, 2022
🔥🔥 ¡SOMOS CAMPEONES DE LIGA! ¡El triunfo en Navarra asegura el título de Liga Sacyr @asobal!
⚔️ @bmanaitasuna 34 - 35 Barça
💙❤️ #ForçaBarçapic.twitter.com/2YKl4SVqT3
وبهذا التتويج يكون برشلونة قد جمع هذا الموسم بين ثنائية الدوري والكأس بعد تتويجه بطلا لكأس ملك إسبانيا لكرة اليد في الـ28 من مارس الماضي.
🗣 UN DIA DE PARTIIIT!— Barça Handbol (@FCBhandbol) April 23, 2022
💙❤️ Tots a celebrar amb el vestidor!
🍾 ¡Fiesta con el equipo!
🔵🔴 #ForçaBarçapic.twitter.com/j2PxoecgBU
👀 VESTIDOR.— Barça Handbol (@FCBhandbol) April 23, 2022
🎉 Així es fa una festa!
🏆 ¡Así se celebra!
🔵🔴 #ForçaBarçapic.twitter.com/JQ4pDI0Lnr
المصدر: RT