المصري علي زين يقود برشلونة للتتويج بطلا للدوري الإسباني لكرة اليد (فيديو)

نجح فريق برشلونة لكرة اليد الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري علي زين في التتويج بلقب الدوري الإسباني بفوزه اليوم السبت على مضيفه أنايتاسونا 35-34 ضمن الجولة الـ25 من المسابقة.

وضمن برشلونة لقب بطل الدوري الإسباني لكرة اليد هذا الموسم قبل 5 جولات على نهاية المسابقة.

🏆🏆 CAMPIOOOOONS! VICTÒRIA A PAMPLONA I CAMPIOOOONS DE LLIGA!



🔥🔥 ¡SOMOS CAMPEONES DE LIGA! ¡El triunfo en Navarra asegura el título de Liga Sacyr @asobal!



⚔️ @bmanaitasuna 34 - 35 Barça



💙❤️ #ForçaBarçapic.twitter.com/2YKl4SVqT3 — Barça Handbol (@FCBhandbol) April 23, 2022

وبهذا التتويج يكون برشلونة قد جمع هذا الموسم بين ثنائية الدوري والكأس بعد تتويجه بطلا لكأس ملك إسبانيا لكرة اليد في الـ28 من مارس الماضي.

🗣 UN DIA DE PARTIIIT!



💙❤️ Tots a celebrar amb el vestidor!



🍾 ¡Fiesta con el equipo!



🔵🔴 #ForçaBarçapic.twitter.com/j2PxoecgBU — Barça Handbol (@FCBhandbol) April 23, 2022

المصدر: RT