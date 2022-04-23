أرسنال ينفرد بالمركز الرابع ويوجه ضربة لآمال مانشستر يونايتد بالمشاركة في دوري الأبطال

حقق أرسنال فوزا ثمينا على ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وتناوب على تسجيل ثلاثية أصحاب الأرض كل من البرتغالي نونو تافاريس وبوكايو ساكا والسويسري غرانيت تشاكا في الدقائق 3 و32 و70 على التوالي، فيما سجل هدف "الشياطين الحمر" الوحيد البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الـ34 من عمر اللقاء.

تمريرة محمد النني السحرية وبوم هدف من شاكا #ارسنال_مانشستر_يونايتد

pic.twitter.com/Uanh2Y8lnG — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) April 23, 2022

وأضاع مهاجم اليونايتد، البرتغالي برونو فيرنانديز فرصة ذهبية للتسجيل عندما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الـ57.

وبهذا الفوز العريض، رفع أرسنال رصيده إلى 60 نقطة انفرد بها في المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

Arsenal boost their top-four hopes after an entertaining encounter with Man Utd#ARSMUNpic.twitter.com/FBJDmxvbZ4 — Premier League (@premierleague) April 23, 2022

في المقابل، تلقت آمال مانشستر يونايتد بالمشاركة في دوري الأبطال ضربة موجعة بعد أن تجمد رصيده عند 54 نقطة في المركز السادس على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: RT