أرسنال ينفرد بالمركز الرابع ويوجه ضربة لآمال مانشستر يونايتد بالمشاركة في دوري الأبطال
حقق أرسنال فوزا ثمينا على ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".
وتناوب على تسجيل ثلاثية أصحاب الأرض كل من البرتغالي نونو تافاريس وبوكايو ساكا والسويسري غرانيت تشاكا في الدقائق 3 و32 و70 على التوالي، فيما سجل هدف "الشياطين الحمر" الوحيد البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الـ34 من عمر اللقاء.
الهدف الاول لمانشستر يونايتد عن طريق كريستيانو رونالدو د33🎯#كريستيانو_رونالدو#مانشستر_يونايتد_ارسنال#مانشستر_يونايتدpic.twitter.com/WocqtfqEbk— FB🇧🇷 (@fbcr77) April 23, 2022
تمريرة محمد النني السحرية وبوم هدف من شاكا #ارسنال_مانشستر_يونايتد— أخبار الكرة المصرية (@masrkora) April 23, 2022
pic.twitter.com/Uanh2Y8lnG
وأضاع مهاجم اليونايتد، البرتغالي برونو فيرنانديز فرصة ذهبية للتسجيل عندما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الـ57.
برونو يهدر ركلة جزاء 😨— سيف عاد (@HD24674) April 23, 2022
حسابي الاساسي @saifhd27#الدوري_الانجليزي#مانشستر_يونايتد_ارسنالpic.twitter.com/mU6Qtk0TKn
وبهذا الفوز العريض، رفع أرسنال رصيده إلى 60 نقطة انفرد بها في المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
Arsenal boost their top-four hopes after an entertaining encounter with Man Utd#ARSMUNpic.twitter.com/FBJDmxvbZ4— Premier League (@premierleague) April 23, 2022
في المقابل، تلقت آمال مانشستر يونايتد بالمشاركة في دوري الأبطال ضربة موجعة بعد أن تجمد رصيده عند 54 نقطة في المركز السادس على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".
المصدر: RT