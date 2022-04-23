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لفتة إنسانية من جماهير أرسنال تجاه رونالدو (فيديو)

الرياضة

لفتة إنسانية من جماهير أرسنال تجاه رونالدو (فيديو)
AP Alastair J. Grant
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حرصت جماهير أرسنال على مساندة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد خلال مباراة الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفي لفتة إنسانية رائعة لجماهير أرسنال خلال مباراة فريقهم مع الضيف مانشستر يونايتد على أرضية ملعب "الإمارات"، وقفت جماهير "المدفعجية" في الدقيقة السابعة (رمزية الرقم الذي يرتديه رونالدو)، للتصفيق ومواساة رونالدو بعد وفاة نجله خلال عملية ولادته.

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وأعلن رونالدو الاثنين الماضي وفاة نجله أثناء عملية ولادته، كما أعلن في الوقت ذاته، ميلاد توأمة نجله المتوفى.

وسبق أن ساند جمهور ليفربول النجم البرتغالي، في الدقيقة السابعة من مباراة فريقهم مع الضيف مانشستر يونايتد على ملعب "أنفيلد" الثلاثاء الماضي في لقاء مؤجل من الجولة الـ30 من "البريميرليغ"، والتي غاب عنها رونالدو وخسرها فريق "الشياطين الحمر" برباعية نظيفة.

المصدر: RT

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