بالفيديو.. أسطورة كرة القدم الإيرانية يشارك في مراسم إحياء ليلة القدر

أحيا المسلمون في أرجاء جمهورية إيران الليلة الثانية من ليالي القدر بإقامة الصلوات وقراءة الأدعية.

وحضر علي دائي أسطورة كرة القدم في البلاد، مراسم أقيمت بمناسبة "استشهاد الإمام علي عليه السلام" في مسجد أردابلي في العاصمة الإيرانية طهران.

ويعد الإيراني علي دائي أحد أبرز نجوم كرة القدم في القارة الآسيوية وهو قائد منتخب إيران السابق الذي يعتبر الهداف الأبرز في العالم (109) أهداف لم ينجح في تحطيمها سوى البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي ما زال يواصل تسجيل الأهداف.

وقاد علي دائي منتخب بلاده للظهور في كأس العالم مرتين كانت أبرزها نسخة فرنسا 1998.

ويحمل لقب أفضل مهاجم في تاريخ نهائيات كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم.

المصدر: إيران بالعربي