الاتحاد السعودي لكرة القدم يصدر بيانا رسميا بشأن قضية النصر ضد اتحاد جدة

نشر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانا رسميا يوم الجمعة حول شكوى إدارة نادي النصر لدى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ضد نادي الاتحاد وبعض إدارييه وأحد لاعبيه.

وجاء في البيان: "هناك قضية منظورة لدى الفيفا تتعلق بنفس الأطراف، وطلب من الإدارة القانونية لدى الاتحاد، الاستفسار من الجهة المختصة لدى الفيفا فيما يخص تحديد جهة الاختصاص للنظر في الشكوى المقدمة".

وأضاف: "الفيفا في رده بتاريخ 19 أبريل، أفاد بأن القضايا ذات البعد الدولي، التي يكون أحد أطرافها لاعبا غير سعودي حتى وإن كان مسجلا لدى ذات الاتحاد الذي ينتمي له النادي يختص الفيفا بالنظر فيها".

وأشار "الفيفا" في رده أن الجزء المتعلق بالنادي واللاعب يعتبر من اختصاص الجهات القضائية لديهم، والتي تنظر حاليا في نزاع مشابه، وأن هذه الحالة (التي تم الاستفسار عنها) يظهر أنها تحمل أوجه تشابه فيما يتعلق بالأطراف والموضوع.

بيان إعلامي حول إفادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيما يخص الشكوى المقدمة لدى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين. pic.twitter.com/WaxdyXEJeg — الإعلام والاتصال (@SaudiFFcomms) April 22, 2022

وتابع البيان: "‎وعليه، فقد باشرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين استكمال سيرها في الشكوى، في الجزء الذي يقع ضمن اختصاصها وفق اللائحة".

وترحب الإدارة القانونية ولجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في السعودي باستقبال أي استفسارات من كافة الأندية، لتوضيح أي أمور متعلقة باللوائح التي تنظم عمل لجان الاتحاد.

وختم البيان: "يؤكد الاتحاد السعودي حرص كافة لجان الاتحاد على تطبيق اللوائح والأنظمة المنصوص عليها، ولن يتم التعليق على التفاصيل الخاصة بالقضايا المنظورة، وذلك حفظا لحقوق جميع الأطراف".

المصدر: وكالات