ملعب "كامب نو" يسجل رقما قياسيا جديدا في حضور مباريات كرة القدم النسائية

حطم ملعب "كامب نو" رقمه القياسي العالمي لمباراة كرة قدم نسائية اليوم الجمعة في اللقاء الذي سحق فيه برشلونة فريق فولفسبورغ، بنتيجة 5-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات.

وقال المنظمون إن 91648 مشجعا حضروا مباراة اليوم، ليحطم ملعب "كامب نو" الرقم القياسي المسجل باسمه في الحضور الجماهيري لمباراة نسائية والذي حققه منذ ثلاثة أسابيع.

وكان معقل الفريق الكتالوني قد سجل رقما قياسيا عالميا في الـ30 من مارس الماضي عندما تواجد 91553 مشجعا على مدرجاته، وخرجوا فرحين بفوز فريقهم العريض على الغريم ريال مدريد بنتيجة 5-2 في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات.

وفي الماضي، كان الرقم القياسي للحضور في مباراة نسائية هو 90185 مشجعا والمسجل في نهائي كأس العالم لكرة القدم النسائية عام 1999 بين الولايات المتحدة والصين في ملعب روز بول بالولايات المتحدة.

وفي مباراة اليوم، واصلت نجمة برشلونة أليكسيا بوتيلاس تألقها وسجلت هدفين من أهداف فريقها الخمسة.

وكانت بوتيلاس، الحائزة على الكرة الذهبية، واحدة من 4 لاعبات أحرزن أهداف برشلونة في الشوط الأول قبل أن تحصل على ضربة جزاء قبل انتهاء المباراة، ما جعلها هدافة البطولة برصيد عشرة أهداف.

المصدر: أ ب + وكالات