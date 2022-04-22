ثلاثة لاعبين عرب في قائمة المرشحين للتشكيلة المثالية في "البريميرليغ"

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وشركة "EA Sports Fifa" اليوم الجمعة عن قائمة تضم 40 لاعبا مرشحا للتشكيلة المثالية لموسم 2021-2022 في "البريميرليغ".

وتواجد 3 لاعبين عرب في القائمة، هم: المصري محمد صلاح هداف ليفربول والجزائريان رياض محرز نجم مانشستر سيتي وسعيد بن رحمة لاعب وسط وست هام يونايتد.

وضمت القائمة المرشحة: 11 لاعبا من مانشستر سيتي، 9 لاعبين من ليفربول، 4 لاعبين من وست هام يونايتد، 3 لاعبين من توتنهام، 3 من أرسنال، 3 من مانشستر يونايتد، 2 من ساوثهامبتون، 2 من ولفرهامبتون، لاعب واحد من كل من برينتفورد وليدز يونايتد وكريستال بالاس.

وتم فتح باب التصويت أمام الجمهور لاختيار التشكيلة المثالية.

المصدر: EASPORTSFIFA/twitter