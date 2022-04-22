ثنائي فيراري الأسرع في التجارب الحرة لجائزة "إيميليا رومانيا" للفورمولا واحد

تصدر شارل لوكلير من إمارة موناكو التجارب الحرة لجائزة "إيميليا رومانيا" الإيطالية الكبرى لسباقات الفورمولا واحد اليوم الجمعة، متقدما على زميله في "فيراري" الإسباني كارلوس ساينس.

وعلى حلبة إيمولا الإيطالية، أسعد لوكلير، متصدر بطولة العالم للفورمولا واحد، حشود المشجعين الذين كانوا يحتمون من رذاذ المطر المستمر مع سيطرة ثنائي "فيراري" الذي تقدم على بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن سائق "ريد بول" صاحب المركز الثالث.

وحقق لوكلير زمنا قدره 1:29.402 دقيقة متقدما بـ0.877 ثانية عن ساينس و1.465 عن فيرستابن، في دليل واضح على تفوقه في الظروف الصعبة.

وحل الدنماركي كيفن ماغنوسن سائق "هاس" رابعا، أمام زميله الألماني مايك شوماخر، فيما اكتفى المكسيكي سيرخيو بيريس سائق "ريد بول" بالمركز السادس.

واستمرت معاناة البريطاني لويس هاميلتون سائق "مرسيدس" بعد أن اكتفى بطل العالم سبع مرات بالمركز الـ18، مشتكيا من فقدان التماسك على الإطارات المتوسطة، فيما حل زميله ومواطنه جورج راسل عاشرا.

المصدر: أ ف ب