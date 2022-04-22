الروسي روبليف يتأهل إلى نصف نهائي بطولة بلغراد للتنس
Legion-Media Corinne Dubreuil
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تأهل الروسي أندريه روبليف إلى الدور نصف النهائي من بطولة بلغراد الصربية لكرة المضرب بعد فوزه اليوم الجمعة على الياباني تارو دانييل بمجموعتين دون مقابل.
وتمكن روبليف البالغ 24 عاما من حسم المباراة لمصلحته بسهولة بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-3 و6-3.
Easy as you like, @AndreyRublev97.#SerbiaOpenpic.twitter.com/vBV7fMZN0d— Tennis TV (@TennisTV) April 22, 2022
وسيواجه روبليف في المربع الذهبي للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من نصف مليون يورو، الإيطالي فابيو فونيني الفائز بدوره في دور الثمانية على الألماني أوسكار أوتي بمجموعتين دون رد، بواقع: 7-5 و6-4.
المصدر: rsport.ria.ru