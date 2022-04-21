أوباميانغ يقود برشلونة للفوز على ريال سوسيداد واستعادة وصافة "الليغا" (فيديو)
تغلب برشلونة على مضيفه ريال سوسيداد بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس في ختام منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
ويدين برشلونة بالفضل في الفوز لنجمه الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ11 من عمر اللقاء.
🏆 | #الدوري_الاسباني 🇪🇸— العالميه... (@bdooralsulamj) April 21, 2022
⚽️ | #برشلونة 1 × 0 سوسييداد
🎯 | هدف بييري أوباميانغ . pic.twitter.com/l7LSe56wy6
وبهذا الفوز، رفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 63 نقطة استعاد بها مركز الوصافة وقلص الفارق مع المتصدر ريال مدريد إلى 15 نقطة.
FT #RealSociedadBarca 0-1— LaLiga English (@LaLigaEN) April 21, 2022
💙🤗❤️ A goal from @Auba is enough to see @FCBarcelona win on the road.#LiveResults | #LaLigaSantanderpic.twitter.com/PNjy7b45bM
في المقابل، توقف رصيد ريال سوسيداد عند 55 نقطة في المركز السادس على جدول ترتيب فرق "الليغا".
HIGHLIGHTS: #RealSociedadBarca 0-1— LaLiga English (@LaLigaEN) April 21, 2022
💙❤️ A 9th goal of the season for @Auba is enough to give @FCBarcelona the win.#LaLigaSantanderpic.twitter.com/t0kIymh8zQ
Here's how things stand after the round of midweek fixtures of Matchday 33 in #LaLigaSantander! ⬇️#TheFansGame | @sociospic.twitter.com/ukqBoohdBR— LaLiga English (@LaLigaEN) April 21, 2022
المصدر: RT