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أوباميانغ يقود برشلونة للفوز على ريال سوسيداد واستعادة وصافة "الليغا" (فيديو)

الرياضة

أوباميانغ يقود برشلونة للفوز على ريال سوسيداد واستعادة وصافة
AP Alvaro Barrientos
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تغلب برشلونة على مضيفه ريال سوسيداد بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس في ختام منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

ويدين برشلونة بالفضل في الفوز لنجمه الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ11 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 63 نقطة استعاد بها مركز الوصافة وقلص الفارق مع المتصدر ريال مدريد إلى 15 نقطة.

في المقابل، توقف رصيد ريال سوسيداد عند 55 نقطة في المركز السادس على جدول ترتيب فرق "الليغا".

المصدر: RT

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