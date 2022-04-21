مايك تايسون يبرح أحد الركاب ضربا أثناء رحلة في الطائرة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية فيديو يظهر بطل الملاكمة العالمي السابق مايك تايسون وهو يعتدي على أحد الركاب خلال رحلة بالطائرة من سان فرانسيسكو إلى فلوريدا.

وحسب العديد من التقارير، فإن تايسون صعد على متن الطائرة مساء أمس الأربعاء وهو بمعنويات مرتفعة، حتى أن العديد من الركاب قاموا بالتقاط الصور التذكارية معه (سيلفي)، ولكن المسافر الذي كان يجلس وراءه هو الذي استفزه كثيرا رغم طلبات الملاكم العديدة بأن يتركه يرتاح.

وعلى ما يبدو نفذ صبر تايسون عندما تمادى الراكب في إزعاجه، ليوجه له العديد من اللكمات القوية.

وأجمع العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال تعليقاتهم على الفيديو المتداول، أن الراكب وصل إلى مبتغاه الذي كان يخطط له منذ البداية، حيث استفز تايسون، ومن ثم تلقى منه لكمات دامية وبعدها لجأ إلى الشرطة وبالتأكيد سيطالب بعدها بتعويض كبير.

😱 Майк Тайсон избил пассажира самолета после конфликта, сообщают СМИhttps://t.co/n4wU6K9JbVpic.twitter.com/X2apnwvmwD — РИА Новости Спорт (@rsportru) April 21, 2022

المصدر: rsport.ria.ru