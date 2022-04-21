تهديد بوجود قنبلة في منزل قائد مانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية اليوم الخميس أن الشرطة باشرت التحقيق بعد تلقى قائد مانشستر يونايتد، هاري ماغواير تهديدا بوجود قنبلة في منزله.

وحسب الصحيفة البريطانية تلقى ماغواير، الذي واجه انتقادات شديدة بسبب تراجع مستواه هذا الموسم، تهديدا عبر البريد الإلكتروني، زعم أنه سيتم زرع قنبلة في منزله.

Man Utd captain Harry Maguire receives bomb threat as police and sniffer dogs are sent to his mansion to investigate | @CharlieWyetthttps://t.co/w3tID7yPsppic.twitter.com/tyzNVyqw30 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 21, 2022

وعن ذلك، قال متحدث باسم ماغواير: "في الساعات الأربع والعشرين الماضية، تلقى هاري تهديدا خطيرا لمنزل عائلته".

وتابع: "لقد أبلغ الشرطة بهذا الأمر.. من الواضح أن سلامة عائلته ومن حوله هي الأولوية الأولى لهاري.. سيواصل الاستعداد لمباراة نهاية الأسبوع كالمعتاد، ولن نعلق بأي تفاصيل أخرى في هذا الوقت".

ومن جانبها، أصدرت شرطة "تشيشاير" بيانا جاء فيه: "يوم الأربعاء 20 أبريل تم استدعاء شرطة تشيشاير، بسبب تقارير عن تهديد بوجود قنبلة في عنوان بمنطقة ويلمسلو".

وأضاف البيان: "لم تحدث أي عمليات إجلاء، ولكن كإجراء احترازي، حضر كلب شرطة متخصص في المتفجرات لهذا العنوان، ظهر اليوم الخميس 21 أبريل، لإجراء تفتيش في الحديقة والمنطقة المحيطة بها".

المصدر: وكالات