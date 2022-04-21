الجزائري رابح ماجر أمام القضاء الشهر المقبل

ذكرت صحيفة الشروق الجزائرية اليوم الخميس أن أسطورة كرة القدم الجزائرية السابق رابح ماجر، سيمثل أمام محكمة الجنح بسيدي أمحمد في الـ12 من مايو المقبل.

وحسب الصحيفة الجزائرية استفاد ماجر من صفحات إشهارية من الوكالة الوطنية للنشر والإشهار بطريقة غير قانونية لصالح جريدة رياضية تسمى "البلاغ"، التي كان يملكها في وقت سابق قبل أن تتوقف ويتم حل الشركة.

وأضافت الصحيفة أن ماجر متهم رفقة شريك له بالعديد من التهم تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة والإقرار الكاذب و التزوير.

ومثل ماجر مطلع أكتوبر 2021 أمام قاضي تحقيق الغرفة 15 لدى محكمة سيدي أمحمد، للاستماع إليه في ملف "البنزسة" في الإعلانات الحكومية، بعد أن تلقى استدعاء مباشرا من طرف القاضي الذي فتح تحقيقا واسعا حول استفادة عدة صحف محلية من أموال الإعلانات التي تصل إلى الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، والتي تقوم بدورها بتوزيعها، حتى على الجرائد التي كانت لا تطبع أو تصدر، وبالرغم من أنها تمت بعقود قانونية، لكن الإشكال في مدى التزام الطرف المتعاقد معه بالشروط وتنفيذه كل ما تم الاتفاق حوله.

المصدر: echoroukonline.com