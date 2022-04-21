أرسنال يتفوق على تشلسي ويشعل صراع دوري الأبطال

حسم أرسنال موقعته أمام مضيفه تشلسي بفوزه عليه 4-2 الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ25 من الدوري الإنجليزي، ويشعل الصراع على مركز في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وسجل أهداف أرسنال إيدي نيكيتاه (13 و57) وإميل سميث رو (27) وبوكايو ساكا (90+2 من ركلة جزاء)، فيما أحرز هدفي تشيلسي تيمو فيرنر (17) وسيزار أزبيليكويتا (32).

ورفع أرسنال الخامس رصيده إلى 57 نقطة بالتساوي مع توتنهام صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأم، فيما تجمد رصيد تشلسي عند 62 نقطة في المركز الثالث.

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ولم يعد يملك فريق "المدفعجية" ترف إهدار النقاط بعدما مني بثلاث هزائم تواليا في "السبرينت" الأخير منذ عودة عجلة المنافسات للدوران بعد النافذة الدولية، أمام كريستال بالاس 0-3 وبرايتون 1-2 وساوثهامبتون 0-1، فيما تنتظره مواجهة صعبة أخرى الأحد أمام مانشستر يونايتد السادس والذي يتأخر عنه بفارق ثلاث نقاط، علما أن "الشياطين الحمر" خسر أمام ليفربول برباعية نظيفة الثلاثاء.

المصدر: "وكالات"