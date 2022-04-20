بيليفيلد الألماني يقيل مدربه في رهانه الأخير لتفادي الهبوط

أقال نادي أرمينيا بيليفيلد وصيف قاع الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا" اليوم الأربعاء مدربه فرانك كرامر البالغ 49 عاما في محاولة أخيرة لتفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية.

ويغادر كرامر بعد 13 شهرا من تسلمه لمهماته، حيث أشرف على 44 مباراة حقق خلالها 10 انتصارات مقابل 16 تعادلا و18 خسارة.

وقبل أربع جولات من نهاية "البوندسليغا" يتأخر بيليفيلد الذي يحتل المركز الـ17 برصيد 26 نقطة بفارق نقطتين عن شتوتغارت صاحب المركز الـ16 الذي يسمح بخوض ملحق الهبوط، كما يتخلف بفارق 3 نقاط عن هرتا برلين الـ15 الذي يحل عليه ضيفا في الجولة الـ32 في مواجهة مصيرية لكلا الفريقين.

We can confirm the club has parted company with coach Frank Kramer and assistant coach Ilia Gruev.

⁰Marco Kostmann will be our head coach until the end of the season. pic.twitter.com/kl9DM70Ly2 — Arminia International (@arminia_int) April 20, 2022

واتخذ بيليفيلد قرار إقالة كرامر بعد الخسارة المريرة على أرضه أمام المتصدر بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة الـ30.

وسيتولى ماركو كوستمان مدرب حراس المرمى في بيليفيلد مهمة تدريب الفرق حتى نهاية الموسم.

المصدر: أ ف ب