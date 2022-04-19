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محمد صلاح يحقق إنجازا غير مسبوق في إنجلترا (فيديو)

الرياضة

محمد صلاح يحقق إنجازا غير مسبوق في إنجلترا (فيديو)
AP Jon Super
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تألق المصري محمد صلاح نجم ليفربول خلال مباراة فريقه يوم الثلاثاء أمام ضيفه مانشستر يونايتد في لقاء مؤجل من الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل صلاح هدفين من أهداف فريقه الأربعة في المباراة بالإضافة لصناعة الهدف الأول لزميله الكولومبي لويس دياز.

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية لإحصاءات كرة القدم، أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ "البريميرليغ" يسجل 5 أهداف بشباك مانشستر يونايتد في موسم واحد بعد أن سبق له تسجيل "هاتريك" في شباك اليونايتد خلال مباراة الدور الأول من الدوري، التي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد" معقل "الشياطين الحمر"، في اللقاء الذي فاز به "الريدز" بخماسية نظيفة.

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وبهدفيه اليوم، رفع صلاح رصيده في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 22 هدفا موسعا الفارق إلى 5 أهداف عن أقرب مطارديه الكوري الجنوبي هيونغ مين سون نجم توتنهام هوتسبير.

المصدر: RT

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