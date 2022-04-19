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اعتقال نائبة رئيس الاتحاد لكرة القدم الإيراني بتهمة "الاحتيال" (فيديو)

الرياضة

اعتقال نائبة رئيس الاتحاد لكرة القدم الإيراني بتهمة
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أعلنت وسائل إعلام محلية أن الشرطة في إيران قبضت على نائبة رئيس الاتحاد لكرة القدم شهره موسوي، بتهمة الاحتيال فيما يتعلق بقضية عملة مشفرة.

وذكرت وكالة "مهر" أنه جرى اعتقال نائبة الرئيس المكلفة بشؤون المرأة شهره موسوي عقب "عدة شكاوى".

فيما أشارت وكالة "إيرانا" الرسمية إلى أن زوج نائبة الرئيس شهره معتقل بقضية العملة المشفرة في إيران.

ونشر فيديو في "تويتر"، يظهر لحظة اعتقال المسؤولة الإيرانية.

وكان رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم شهاب الدين عزيزي خادم أقيل قبل أشهر بعد عام من توليه منصبه.

يذكر أن صحيفة "إيران" الحكومية وجهت أصابع الاتهام له بـ"نقص في الشفافية المالية" و"توقيع عقد مع شركة صهيونية لاستيراد تقنية حكم فيديو المساعد VAR".

المصدر:"وكالات"

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