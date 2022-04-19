اعتقال نائبة رئيس الاتحاد لكرة القدم الإيراني بتهمة "الاحتيال" (فيديو)

أعلنت وسائل إعلام محلية أن الشرطة في إيران قبضت على نائبة رئيس الاتحاد لكرة القدم شهره موسوي، بتهمة الاحتيال فيما يتعلق بقضية عملة مشفرة.

وذكرت وكالة "مهر" أنه جرى اعتقال نائبة الرئيس المكلفة بشؤون المرأة شهره موسوي عقب "عدة شكاوى".

فيما أشارت وكالة "إيرانا" الرسمية إلى أن زوج نائبة الرئيس شهره معتقل بقضية العملة المشفرة في إيران.

ونشر فيديو في "تويتر"، يظهر لحظة اعتقال المسؤولة الإيرانية.

🆘🚨 کلاهبردار #سیده_شهره_موسوی یکی از مدیران شرکت بادران و #نایب_رئیس_فدراسیون_فوتبال بازداشت شد.

شرکت بادران با رمزارز کینگ مانی هزاران میلیارد تومان از مردم کلاهبرداری کرد.#بادران#کینگ_مانیpic.twitter.com/dYLcoBdXLp — Red star (@Redstar865) April 16, 2022

وكان رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم شهاب الدين عزيزي خادم أقيل قبل أشهر بعد عام من توليه منصبه.

يذكر أن صحيفة "إيران" الحكومية وجهت أصابع الاتهام له بـ"نقص في الشفافية المالية" و"توقيع عقد مع شركة صهيونية لاستيراد تقنية حكم فيديو المساعد VAR".

المصدر:"وكالات"