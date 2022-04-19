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برلماني روسي يصف قرار اللجنة الأولمبية الدولية بـ"التمييز والغريب"

الرياضة

برلماني روسي يصف قرار اللجنة الأولمبية الدولية بـ
AFP
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وصف النائب في مجلس الدوما (البرلمان الروسي) دميتري سفيشوف، قرار اللجنة الأولمبية الدولية برفض عقد الاجتماعات التي يشارك فيها الأعضاء الروس في المنظمة، بـ"التمييز".

وقال سفيشوف: "مرة أخرى نتحدث عن تسييس الحركة الأولمبية، والتي لسبب ما شرعت اللجنة الأولمبية الدولية في القيام بها".

وأضاف المسؤول الروسي: "لا يمكن أن تكون الرياضة أداة ضغط أو سياسة"، واصفا القرار بالتمييز.

كما شدد على أنه في الوقت الحالي لا تعقد اللجنة الأولمبية الدولية أي اجتماعات، وبالتالي فإن قرار اللجنة يبدو غريبا.

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وقال ممثلو اللجنة الأولمبية الدولية أمس الاثنين إنهم رفضوا في الوقت الحالي عقد اجتماعات بمشاركة الروس المنتمين إلى المنظمة وهم (عضو اللجنة رئيس الاتحاد الروسي للتنس شاميل تاربيشيف، وبطلة القفز بالزانة والبطلة الأولمبية مرتين إيلينا إيسينباييفا).

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية، أوصت في 28 فبراير الماضي، الاتحادات الرياضية بمنع الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في البطولات الدولية، وبررت هذا القرار بـ"حماية نزاهة المسابقات الرياضية العالمية".

المصدر: Sport-Express

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